Tassa patrimoniale | una soluzione possibile | ma ci sono almeno tre punti da considerare

(Di sabato 28 novembre 2020) Le misure di contenimento dell’epidemia hanno avuto costi ingenti per il paese. Questo problema, insieme a vari altri, quali la costituzionalità delle misure adottate o il loro effetto sull’abbandono scolastico, è stato sollevato da molti commentatori ma in linea di massima ignorato o quasi dall’opinione pubblica e dalla politica; anzi chi ne parlava veniva spesso accusato di voler negare o favorire l’epidemia e le morti ad essa conseguenti. Oggi però il punto è diventato ineludibile e da più parti ci si interroga su quali misure economiche debbano essere prese per riparare ai danni causati dall’epidemia e dal lockdown, parziale o totale. Emerge quindi l’ipotesi di una: far pagare i costi ai ricchi e ricchissimi, ipotesi proposta anche su questo giornale. In linea di principio l’ipotesi è plausibile e se il Fatto lancerà una ...