Svizzera e sci, gli italiani (pochi) a Saint Moritz. «Sciate da noi, siete i benvenuti» (Di domenica 29 novembre 2020) Impianti aperti oltreconfine. Dall’Italia arriva qualche famiglia con bambini: nessun controllo alla dogana. L’autista della funicolare: i 201 sciatori registrati alle ore 13 sono «niente» Leggi su corriere (Di domenica 29 novembre 2020) Impianti aperti oltreconfine. Dall’Italia arriva qualche famiglia con bambini: nessun controllo alla dogana. L’autista della funicolare: i 201 sciatori registrati alle ore 13 sono «niente»

repubblica : Coronavirus in Svizzera, il ministro di Ginevra contrario alle vacanze sugli sci. 'Non possiamo permettercelo' [di… - repubblica : Sci, la Svizzera consente l'accesso agli italiani: dalla zona rossa alle piste senza alcun controllo - matteosalvinimi : La salute prima di tutto, ma i sacrifici siano di tutti. Vietare lo sci in Italia e permetterlo in Austria, Francia… - zaraluc50 : RT @antonio_bordin: La Svizzera non chiude gli impianti da sci. Nemmeno l’Austria. Nè la Slovenia. Nè la Germania. Solo l’Italia, guidata… - Agicakody : RT @antonio_bordin: La Svizzera non chiude gli impianti da sci. Nemmeno l’Austria. Nè la Slovenia. Nè la Germania. Solo l’Italia, guidata… -