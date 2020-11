Stefano D’Orazio | Roby Facchinetti | lo straziante addio negato a Tiziana

Leggi su chenews

(Di sabato 28 novembre 2020) Per, moglie di, non c’è tregua e dopo aver perso il suo caro marito un altro lutto l’ha colpita: il dolce messaggio Foto Instagram, amatissimo componente del gruppo musicale i Pooh, è venuto a mancare lo scorso 6 novembre lasciando sua moglie con cui aveva un meraviglioso rapporto; per, però, non c’è tregua ed un’altra perdita ha lasciato tutti senza parole. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la nota conduttrice Barbara D’Urso ha dato ampio spazio al ricordo died ha raccontato anche alcune vicende accadute quando anni fa in cui anche lei era protagonista. Il batterista dei Pooh, con la sua inaspettata dipartita, ha lasciato un enorme vuoto nel cuore di sua moglie e dei suoi ...