Stefano De Martino, in ospedale fa preoccupare i fan: svelato il motivo (Di sabato 28 novembre 2020) A far preoccupare i suoi numerosi fan è Stefano De Martino, uno dei protagonisti del gossip dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez. A farlo finire questa volta al centro dell’attenzione è una IG Story condivisa negli scorsi giorni. IN ospedale – Negli scorsi giorni, De Martino ha condiviso nelle sue storie su Instagram L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 28 novembre 2020) A fari suoi numerosi fan èDe, uno dei protagonisti del gossip dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez. A farlo finire questa volta al centro dell’attenzione è una IG Story condivisa negli scorsi giorni. IN– Negli scorsi giorni, Deha condiviso nelle sue storie su Instagram L'articolo

giulsw_u : RT @_complessata: 14) Emma Marrone e Stefano ma è De Martino o Di Martino? (119 voti). Comunque qui lui era chiaramente l'incrocio tra un c… - kaprizios : tutti gli uomini di Belen somigliano a Stefano De Martino, secondo me non riesce a superare la fine del matrimonio. - idabuona : Ripeto, mi manca come l’aria Stefano De Martino #Amici20 - idabuona : Comunque mi manca come l’aria Stefano De Martino #Amici20 - vshowerthoughts : @staineltuo_ *davanti a Belen e a Stefano De Martino -