Stasera torna sul ring Mike Tyson nella sfida tra leggende della boxe

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 28 novembre 2020) È uno degli eventi sportivi di questo 2020.a calcare ilallo Staples Center di Los Angeles. Il 54enne pugile statunitense, leggendache vanta 91 Ko su 133 match, sfiderà in un’esibizione un altro ‘vecchietto’ dei guantoni, Roy Jones Jr, che di anni ne ha 51.è lontano dalda ben 15 anni e ancora il più giovane di sempre a mettere in bacheca il titolo dei massimi (1986, a poco più di 20 anni). Jones Jr, ha indossato la cintura in quattro categorie differenti: medi, supermedi, mediomassimi e massimi. Soprannominato “Iron”, “The Baddest Man on the Planet”, “Kid Dynamite” e “King Kong”,occupa la 16^ posizioneclassifica dei “100 più grandi ...