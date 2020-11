Spostamenti tra regioni solo per i residenti. Coprifuoco fino alle 23 o alle 24 Ristoranti chiusi il 25 e 26 il dicembre (Di sabato 28 novembre 2020) Malgrado qualche mugugno la divisione dell' in tre zone funziona e permette ai presidenti di regione di esultare quando si migliora di fascia e di scaricare sul governo la responsabilità delle ... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020) Malgrado qualche mugugno la divisione dell' in tre zone funziona e permette ai pdi regione di esultare quando si migliora di fascia e di scaricare sul governo la responsabilità delle ...

Shawol_Gaia : RT @sunk8ok: stanno pensando di non consentire gli spostamenti tra regione per natale nemmeno nelle zone gialle, però gli assembramenti che… - Malandrina394 : RT @sunk8ok: stanno pensando di non consentire gli spostamenti tra regione per natale nemmeno nelle zone gialle, però gli assembramenti che… - gianlucalauduc1 : @alb_can @ProfetaNeroAzz1 @MartinsRoba @pisto_gol Inizia ad essere ridicola questa tua arringa, Insigne da Posillip… - 4ragazzi1D : RT @sunk8ok: stanno pensando di non consentire gli spostamenti tra regione per natale nemmeno nelle zone gialle, però gli assembramenti che… - nnica_w : RT @sunk8ok: stanno pensando di non consentire gli spostamenti tra regione per natale nemmeno nelle zone gialle, però gli assembramenti che… -