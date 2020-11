Sport Invernali oggi | orari 28 novembre | tv | streaming | calendario completo

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020)sabato 28ci aspetta una ricca giornata riservata agli, finalmente inizia a tutti gli effetti e in maniera massiccia la stagione riservata alle specialità su neve e su ghiaccio. Incomincia la Coppa del Mondo di biathlon con le due prove individuali, non ci sarà lo sci alpino ma ci sarà da divertirsi con la Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka, dove verranno proposti 15 km maschili e 10 km femminili in tecnica classica. Sempre nella località finlandese spazio anche a combinata nordica e salto con gli, prosegue l’NHK Trophy per il pattinaggio artistico, mentre glida budello si concentrano tra Sigulda (bob) e Innsbruck (slittino). Di seguito il, il programma dettagliato, tutti gli, il ...