Spezia | Italiano | “I complimenti fanno piacere ma contro il Cagliari nessun calo di concentrazione”

Trasferta difficile per lo Spezia di Vincenzo Italiano che fa visita al Cagliari per la 9^ giornata di Serie A. Dopo le prime gare davvero importanti disputate, la squadra ligure punta a fare bene anche contro i sardi. Parte dalla Coppa Italia il mister e dalla bella vittoria contro il Bologna: "Siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto mercoledì. Ci tenevamo a onorare e a ben figurare in una competizione ufficiale. In più per quanto riguarda le risposte dai ragazzi che non giocavano da tanto tempo o alcuni che addirittura erano per la prima volta in campo dall'inizio sono state ..."

