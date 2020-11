“Space Beyond”, il film sulla missione spaziale di Luca Parmitano (Di domenica 29 novembre 2020) Space Beyond è il film-documentario ufficiale sulla missione Esa "Beyond" dell'astronauta Luca Parmitano, colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare e primo comandante italiano della Stazione spaziale internazionale. È una sorta di diario di bordo in cui, per 84 minuti Parmitano ci porta con lui sulla base orbitante, mostrandoci come si lavora in orbita per preparare un futuro migliore per l'umanità."Questo è un progetto molto particolare - ha spiegato Parmitano ad askanews - perché i protagonisti non sono gli astronauti ma è lo Spazio, sono le attività. Parla della missione nello Spazio, non semplicemente della missione Beyond ma di tutto quello che lo Spazio può offrire. Lo stesso ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 29 novembre 2020) Space Beyond è il-documentario ufficialeEsa "Beyond" dell'astronauta, colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare e primo comandante italiano della Stazioneinternazionale. È una sorta di diario di bordo in cui, per 84 minutici porta con luibase orbitante, mostrandoci come si lavora in orbita per preparare un futuro migliore per l'umanità."Questo è un progetto molto particolare - ha spiegatoad askanews - perché i protagonisti non sono gli astronauti ma è lo Spazio, sono le attività. Parla dellanello Spazio, non semplicemente dellaBeyond ma di tutto quello che lo Spazio può offrire. Lo stesso ...

