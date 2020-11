Sospensione Tari e tavolo tecnico, Noi Campani: “Ottimo lavoro della giunta” (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“In un momento difficile come quello che stiamo vivendo segnali forti da parte delle istituzioni sono fondamentali per la tutela dei cittadini, sia dal punto di vista saniTario che economico. Con l’obiettivo, quindi, di offrire soluzioni concrete alla lotta al Covid-19, la Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha varato una serie di provvedimenti importanti e necessari”. Così in una nota Gianfranco Ucci e Paola Panella, rispettivamente segreTario e presidente cittadino di ‘Noi Campani’’. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata su quattro punti fondamentali che prevedono: la proroga del pagamento della terza rata Tari 2020 al 28 febbraio 2021 per tutte le categorie penalizzate dal DPCM del 3 novembre 2020. La distribuzione gratuita di un numero ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“In un momento difficile come quello che stiamo vivendo segnali forti da parte delle istituzioni sono fondamentali per la tutela dei cittadini, sia dal punto di vista sanio che economico. Con l’obiettivo, quindi, di offrire soluzioni concrete alla lotta al Covid-19, la Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha varato una serie di provvedimenti importanti e necessari”. Così in una nota Gianfranco Ucci e Paola Panella, rispettivamente segreo e presidente cittadino di ‘Noi’’. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata su quattro punti fondamentali che prevedono: la proroga del pagamentoterza rata2020 al 28 febbraio 2021 per tutte le categorie penalizzate dal DPCM del 3 novembre 2020. La distribuzione gratuita di un numero ...

NTR24 : Sospensione Tari e tavolo tecnico, Noi Campani “Ottimo lavoro della Giunta Mastella” - live_palermo : Pagamento Tari: il sindaco Orlando chiede al Consiglio Comunale il rinvio - - severino_nappi : L’unica soluzione è la sospensione della TARI per non condannare definitivamente l’economia napoletana e per dare u… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospensione Tari Sospensione Tari e tavolo tecnico, Noi Campani “Ottimo lavoro della Giunta Mastella” NTR24 Sospensione Tari e tavolo tecnico, Noi Campani: “Ottimo lavoro della giunta”

“In un momento difficile come quello che stiamo vivendo segnali forti da parte delle istituzioni sono fondamentali per la tutela dei cittadini, sia dal punto di vista sanitario che economico. Con l’ob ...

Bocciato lo stop al pagamento della Tari Le imprese non ci stanno

pisa Non si placa la polemica intorno alla decisione del consiglio comunale di respingere la mozione, presentata dall’opposizione (prima firmataria Benedetta Di Gaddo), per chiedere di andare incontro ...

“In un momento difficile come quello che stiamo vivendo segnali forti da parte delle istituzioni sono fondamentali per la tutela dei cittadini, sia dal punto di vista sanitario che economico. Con l’ob ...pisa Non si placa la polemica intorno alla decisione del consiglio comunale di respingere la mozione, presentata dall’opposizione (prima firmataria Benedetta Di Gaddo), per chiedere di andare incontro ...