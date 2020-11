Sospensione Detto Fatto, una nuova bomba sul programma Rai (Di sabato 28 novembre 2020) Nonostante la Sospensione del programma Detto Fatto, la questione sembra ancora non essere superata. Dagospia ha sganciato una bomba contro la Rai. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@DettoFattorai) Aria pesante in casa Rai, la Sospensione del programma Detto Fatto in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 28 novembre 2020) Nonostante ladel, la questione sembra ancora non essere superata. Dagospia ha sganciato unacontro la Rai. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@rai) Aria pesante in casa Rai, ladelin onda tutti i giorni nel primo pomeriggio L'articolo proviene da YesLife.it.

marcamoly : Le polemiche per la spesa sexy a Detto Fatto sembrano infinite. Non è bastata la sospensione del programma da parte… - escvpefrxmheart : @gravityfucks ma infatti, io ed altri gliel'abbiamo detto che rischiano la sospensione e loro 'vabbè sti cazzi' ma siete matti - Minghez : Detto Fatto dalla sospensione al rischio chiusura - fainformazione : ‘Detto Fatto’ dalla sospensione al rischio chiusura Il tutorial su “ come essere sexy quando si fa la spesa ” potr… - fainfocultura : ‘Detto Fatto’ dalla sospensione al rischio chiusura Il tutorial su “ come essere sexy quando si fa la spesa ” potr… -