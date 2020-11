SOS minori in fuga, sempre più ragazzini scappano di casa a Roma e provincia: ecco cosa rischiano e come aiutarli (Di sabato 28 novembre 2020) “Aiutatemi, chiunque l’abbia vista si rivolga alle forze dell’ordine” è l’appello lanciato via Facebook dalla mamma di una ragazza di quattordici anni scomparsa recentemente a Roma. Una fra le tante. Una casistica – quella di giovani e giovanissimi che scappano di casa – sempre più significativa, esplosa in maniera allarmante nei mesi del lockdown. Un paio di giorni fa una ragazza di 17 anni è scomparsa da Tor San Lorenzo. Di lei ancora nessuna notizia. Solo un paio di segnalazioni nella zona della Stazione Termini. Nella stessa località sul litorale pontino il 16 gennaio scorso era sparita Federica, ritrovata poi fortunatamente a Catania. Stesso lieto fine per la vicenda di Leonardo, il 14enne scomparso nei pressi di Acilia la settimana scorsa. La sua fuga è durata solo poche ore. Leonardo è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 novembre 2020) “Aiutatemi, chiunque l’abbia vista si rivolga alle forze dell’ordine” è l’appello lanciato via Facebook dalla mamma di una ragazza di quattordici anni scomparsa recentemente a. Una fra le tante. Una casistica – quella di giovani e giovanissimi chedipiù significativa, esplosa in maniera allarmante nei mesi del lockdown. Un paio di giorni fa una ragazza di 17 anni è scomparsa da Tor San Lorenzo. Di lei ancora nessuna notizia. Solo un paio di segnalazioni nella zona della Stazione Termini. Nella stessa località sul litorale pontino il 16 gennaio scorso era sparita Federica, ritrovata poi fortunatamente a Catania. Stesso lieto fine per la vicenda di Leonardo, il 14enne scomparso nei pressi di Acilia la settimana scorsa. La suaè durata solo poche ore. Leonardo è stato ...

