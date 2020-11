“Sono positivo”. Coronavirus, Giovanni Ciacci lo annuncia sui social. Le sue condizioni (Di sabato 28 novembre 2020) Giovanni Ciacci è uno degli opinionisti più presenti nei salotti televisivi. Spazia da Mediaset alla Rai ed è un costumista molto apprezzato. Ha curato una rubrica all’interno del programma Detto Fatto quando era condotto da Caterina Balivo. Con la conduttrice campana il costumista ha avuto un ottimo rapporto umano e professionale. In più di qualche occasione Ciacci ha manifestato stima nei confronti della presentatrice ricordando con passione e orgogli gli anni trascorsi in trasmissione con lei. Diverso, invece il rapporto con Bianca Guaccero, che attualmente guida Detto Fatto. Giovanni Ciacci non ha mai risparmiato critiche all’attrice. Come è avvenuto di recente quando ha rilasciato un’intervista a BubinoBlog in cui ha riservato delle bordate alla Guaccero. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 novembre 2020)è uno degli opinionisti più presenti nei salotti televisivi. Spazia da Mediaset alla Rai ed è un costumista molto apprezzato. Ha curato una rubrica all’interno del programma Detto Fatto quando era condotto da Caterina Balivo. Con la conduttrice campana il costumista ha avuto un ottimo rapporto umano e professionale. In più di qualche occasioneha manifestato stima nei confronti della presentatrice ricordando con passione e orgogli gli anni trascorsi in trasmissione con lei. Diverso, invece il rapporto con Bianca Guaccero, che attualmente guida Detto Fatto.non ha mai risparmiato critiche all’attrice. Come è avvenuto di recente quando ha rilasciato un’intervista a BubinoBlog in cui ha riservato delle bordate alla Guaccero. (Continua dopo la ...

