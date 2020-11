Sono 51 le nuove positività al Covid comunicate dall’Asl sannita (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 51 le nuove positività al Covid comunicate dall’Asl Benevento. Un numero che non si discosta molto da quello di ieri, quando i contagi erano 49. Crolla, però, il numero dei tamponi: solo 247 quelli processati nelle ultime 24 ore mentre ieri erano 566. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto51 lealBenevento. Un numero che non si discosta molto da quello di ieri, quando i contagi erano 49. Crolla, però, il numero dei tamponi: solo 247 quelli processati nelle ultime 24 ore mentre ieri erano 566. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

