Somiglianza tra Rebecca Mongelli de ‘Il Collegio 5’ e Martina Stavolo (Di sabato 28 novembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ma Rebecca Mongelli de Il Collegio 5, quella che da grande vuole fare Chiara Ferragni, è praticamente la sorella minore dell’indimenticabile Martina Stavolo di Amici! Roby Che ne ... Leggi su isaechia (Di sabato 28 novembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Made Il5, quella che da grande vuole fare Chiara Ferragni, è praticamente la sorella minore dell’indimenticabiledi Amici! Roby Che ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Rebecca Mongelli de ‘Il Collegio 5’ e Martina Stavolo Isa e Chia Somiglianza tra Rebecca Mongelli de ‘Il Collegio 5’ e Martina Stavolo

