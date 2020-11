Soluzioni Cruciverba del 28/11/20. Tutte le definizioni (Di sabato 28 novembre 2020) Se state cercando le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 28/11/20: Arnesi usati dal tessitore 7 lettere: Orditoi Bruno attore svizzero 4 lettere: Ganz Di lui è geloso otello 6 lettere: Cassio Ha scritto la voce del violino 9 lettere: Camilleri Il cantante di soldi 7 lettere: Mahmood Il musone lo crea spesso attorno a se 4 lettere: Gelo La forma musicale prediletta da vivaldi 18 lettere: Concerto solistico La pianta detta anche soffione 9 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 28 novembre 2020) Se state cercando ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 28/11/20: Arnesi usati dal tessitore 7 lettere: Orditoi Bruno attore svizzero 4 lettere: Ganz Di lui è geloso otello 6 lettere: Cassio Ha scritto la voce del violino 9 lettere: Camilleri Il cantante di soldi 7 lettere: Mahmood Il musone lo crea spesso attorno a se 4 lettere: Gelo La forma musicale prediletta da vivaldi 18 lettere: Concerto solistico La pianta detta anche soffione 9 ...

