Slittino | Rieder Kainzwaldner fanno sognare ad Igls ma sono sesti nel doppio L’Austria esulta con Steu Koller

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) Si è aperta oggi in quel dila Coppa del Mondo di2020-2021. Appena conclusa la gara delche ha premiato i padroni di casa austriaci, capaci di centrare una clamorosa doppietta: ad imporsiThomase Lorenzdavanti ai connazionali Mueller/Frauscher, lanciata la sfida alla Germania anche in chiave Sfera di Cristallo (ricordiamo che i tedeschi non perdono dal 2012). Giornata di grazia persul catino più amato, dove nel 2018 hanno agguantato le prime due vittorie in carriera (arrivò la doppietta con il). I due austriaci, al ritorno nel massimo circuito internazionale dopo il lungo stop arrivato a gennaio in quel di Sigulda (frattura della gamba per), dominano ...