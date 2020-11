Simona Ventura, e chi se lo aspettava? La triste notizia poco fa (Di sabato 28 novembre 2020) Fabrizio Corona torna a far parlare di sé e stavolta lo fa in un’intervista a Mowmag. Durante il servizio assieme a lui erano presenti il suo assistente Gianni, ex store manager del negozio di Versace nella Milano degli “anni d’oro”, lo stilista Matteo Bizzarri, che attualmente collabora con il figlio per il suo brand e Mariana, modella venezuelana di cui Corona va fiero per la sua bellezza ma ha ammesso: “Da due notti dormo con Mariana, però ci abbracciamo soltanto, te lo giuro n.d.r.”. Nella stanza è presente anche Maria Laura De Vitis, presunta fidanzata di Paolo Brosio. Pare che anche lei sia un ‘prodotto’ dell’ex re dei paparazzi. Durante l’intervista a Mowmag, Corona si dilunga sul caso del giornalista ammettendo di aver dato dei consigli alla De Vitis sulla gestione della sua situazione, specialmente in puntata da Barbara d’Urso. (Continua..) Dopo un periodo estremamente ... Leggi su howtodofor (Di sabato 28 novembre 2020) Fabrizio Corona torna a far parlare di sé e stavolta lo fa in un’intervista a Mowmag. Durante il servizio assieme a lui erano presenti il suo assistente Gianni, ex store manager del negozio di Versace nella Milano degli “anni d’oro”, lo stilista Matteo Bizzarri, che attualmente collabora con il figlio per il suo brand e Mariana, modella venezuelana di cui Corona va fiero per la sua bellezza ma ha ammesso: “Da due notti dormo con Mariana, però ci abbracciamo soltanto, te lo giuro n.d.r.”. Nella stanza è presente anche Maria Laura De Vitis, presunta fidanzata di Paolo Brosio. Pare che anche lei sia un ‘prodotto’ dell’ex re dei paparazzi. Durante l’intervista a Mowmag, Corona si dilunga sul caso del giornalista ammettendo di aver dato dei consigli alla De Vitis sulla gestione della sua situazione, specialmente in puntata da Barbara d’Urso. (Continua..) Dopo un periodo estremamente ...

