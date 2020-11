Shakhtar-Real Madrid: formazioni, quote e in tv (Di sabato 28 novembre 2020) Nella quinta giornata di Champions League che prenderà il via l’1 dicembre, si giocherà il match Shakhtar-Real Madrid. Nella partita di andata la squadra ucraina aveva battuto il Real in casa per 2:3. La vittoria del Real garantirebbe la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Champions. Shakhtar-Real Madrid, come si presentano le due squadre? Dopo le rovinose sconfitte dello Shakhtar nelle ultime due partite e il pareggio con l’Inter, la squadra ucraina si trova al terzo posto con 4 punti nel Girone B di Champions. L’unica vittoria conseguita della squadra è stata all’andata in casa del Real. La squadra spagnola dal canto suo ha invece trionfato negli ultimi scontri con i nerazzurri registrando un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020) Nella quinta giornata di Champions League che prenderà il via l’1 dicembre, si giocherà il match. Nella partita di andata la squadra ucraina aveva battuto ilin casa per 2:3. La vittoria delgarantirebbe la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Champions., come si presentano le due squadre? Dopo le rovinose sconfitte dellonelle ultime due partite e il pareggio con l’Inter, la squadra ucraina si trova al terzo posto con 4 punti nel Girone B di Champions. L’unica vittoria conseguita della squadra è stata all’andata in casa del. La squadra spagnola dal canto suo ha invece trionfato negli ultimi scontri con i nerazzurri registrando un ...

