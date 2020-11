Serie B LIVE: i risultati della 9ª giornata di campionato (Di sabato 28 novembre 2020) Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. CHIEVO-LECCE 1-2 (pt 20’ Stepinski, 22’ Garritano, 93? Falco) BRESCIA-FROSINONE 1-2 (pt 27? Zampano, 33? Torregrossa, 84? Parzyszek) EMPOLI-VICENZA 2-2 (pt 15? Meggiorini; st 56? Matos, 88? La Mantia, 90? Longo) PESCARA-PORDENONE 0-2 (pt 25? Diaw; st 58? Berra) PISA-CITTAdella 1-4 (pt 5? Gargiulo, Ogunseye; st Pavan, 87? Iori, 88? Marconi) VENEZIA-ASCOLI 2-1 (pt 14? Pucino; st 55? Aramu, 68? Fiordilino) MONZA-REGGINA 1-0 (st 54? Dany Mota) REGGIANA-CREMONESE domenica ore 15.00 COSENZA-SALERNITANA domenica ore 21.00 ENTELLA-SPAL lunedì ore 21.00 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020)B, le ultime dai campi delle 20 squadre delcadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Le notizie più importanti dallaB: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. CHIEVO-LECCE 1-2 (pt 20’ Stepinski, 22’ Garritano, 93? Falco) BRESCIA-FROSINONE 1-2 (pt 27? Zampano, 33? Torregrossa, 84? Parzyszek) EMPOLI-VICENZA 2-2 (pt 15? Meggiorini; st 56? Matos, 88? La Mantia, 90? Longo) PESCARA-PORDENONE 0-2 (pt 25? Diaw; st 58? Berra) PISA-CITTA1-4 (pt 5? Gargiulo, Ogunseye; st Pavan, 87? Iori, 88? Marconi) VENEZIA-ASCOLI 2-1 (pt 14? Pucino; st 55? Aramu, 68? Fiordilino) MONZA-REGGINA 1-0 (st 54? Dany Mota) REGGIANA-CREMONESE domenica ore 15.00 COSENZA-SALERNITANA domenica ore 21.00 ENTELLA-SPAL lunedì ore 21.00 Leggi su Calcionews24.com

SkySport : Inizia Benevento-Juve, segui il LIVE ? #BeneventoJuve Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport - SkySport : Benevento-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SerieA #BeneventoJuventus… - juventusfc : KICK-OFF | Si comincia! ?? Ripartiamo da casa. Tutti insieme. #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ?? - calciodangolo_ : ??? #SerieA, i tabellini della 9^ giornata: bonus e malus live per il #fantacalcio ???? - Angolo_Atalanta : ??? #SerieA, i tabellini della 9^ giornata: bonus e malus live per il #fantacalcio ???? -