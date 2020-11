Serie B, frena l’Empoli si fanno sotto Venezia e Pordenone (Di sabato 28 novembre 2020) Si sono giocate questo pomeriggio le gare della nona giornata di Serie B. frenata casalinga dell'Empoli costretto al pari dal Vicenza. Bene il Venezia che supera in casa l'Ascoli. Colpo esterno del Pordenone.Brescia-Frosinone 1-2Il Frosinone sbanca il Rigamonti battendo il Brescia 2-1. La squadra di Nesta vince grazie ad un gol per tempo: segna Zampano nel primo tempo, Parzyszek completa a festa nella ripresa. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Torregrossa.Nell’ economia della sfida pesa l’espulsione di Bjarnason: due cartellini gialli (il secondo severissimo) nel giro di 5? e Brescia costretto in 10 per oltre mezz’ora. Frosinone in vantaggio al 26? del primo tempo con Zampano. Il tiro-cross dell’esterno gialloblu’ filtra tra Verzeni e Chancellor ingannando Joronen. La reazione del Brescia e’ immediata. Torregrossa, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) Si sono giocate questo pomeriggio le gare della nona giornata diB.ta casalinga dell'Empoli costretto al pari dal Vicenza. Bene ilche supera in casa l'Ascoli. Colpo esterno del.Brescia-Frosinone 1-2Il Frosinone sbanca il Rigamonti battendo il Brescia 2-1. La squadra di Nesta vince grazie ad un gol per tempo: segna Zampano nel primo tempo, Parzyszek completa a festa nella ripresa. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Torregrossa.Nell’ economia della sfida pesa l’espulsione di Bjarnason: due cartellini gialli (il secondo severissimo) nel giro di 5? e Brescia costretto in 10 per oltre mezz’ora. Frosinone in vantaggio al 26? del primo tempo con Zampano. Il tiro-cross dell’esterno gialloblu’ filtra tra Verzeni e Chancellor ingannando Joronen. La reazione del Brescia e’ immediata. Torregrossa, ...

