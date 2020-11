Serie A | Napoli-Roma | le probabili formazioni | Mertens sfida Dzeko

(Di sabato 28 novembre 2020) Giornata di vigilia per, che domani sera si affronteranno nel posticipo domenicale della 9a giornata diA allo Stadio San Paolo, calcio di inizio ore 20:45. Entrambe le squadre sono reduci dalle vittorie in Europa League e vanno a caccia dei tre punti per continuare il proprio percorso, lapromette L'articolo

Gazzetta_it : Ma alla fine il più grande di sempre è stato Diego oppure Pelè? #Maradona #ciaodiego #D10S #pibedeoro… - skillandbet : ?? Serie A ???? ?? - zazoomblog : Napoli-Roma streaming e tv: dove vedere la 9a giornata di Serie A - #Napoli-Roma #streaming #vedere - ilbianconerocom : Crisi stipendi Serie A: Napoli, Lazio e altri tre club a rischio penalizzazione - sportli26181512 : Società, difesa e... Pedro. Da Napoli a Napoli, così è cresciuta la Roma: Società, difesa e... Pedro. Da Napoli a N… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Napoli

Partita subito vivacissima al San Paolo. Il Napoli non sembra risentire del colpo psicologico della vittoria della Juve con la Lazio. Subito in gol Insigne che mette in porta un cross basso di Mario R ...Il Napoli vince il match contro la SPAL nella venticinquesima giornata di campionato e si conferma in testa alla classifica. Basta un gol di Allan, segnato al sesto minuto, a decidere la partita ...