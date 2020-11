Serie A, cinque club a rischio penalizzazione per pagamento stipendi in ritardo (Di sabato 28 novembre 2020) Anche la Serie A risente della crisi del Covid nonostante i soldi che arrivano dalle tv. Senza spettatori e meno sponsor il calcio incassa meno e (di conseguenza) anche gli stipendi in Serie A arrivano col contagocce. Il rinvio all’1 dicembre del pagamento degli stipendi, deciso dalla Figc nell’ultimo consiglio federale, ha permesso di respirare alle casse dei club di Serie A. Ma il termine ultimo per versare quanto dovuto ai giocatori si avvicina: entro martedì i club dovranno adoperarsi per pagare gli stipendi, anche per evitare il rischio penalizzazione.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero cinque le società a non avere ancora versato quanto dovuto: Napoli, Lazio, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) Anche laA risente della crisi del Covid nonostante i soldi che arrivano dalle tv. Senza spettatori e meno sponsor il calcio incassa meno e (di conseguenza) anche gliinA arrivano col contagocce. Il rinvio all’1 dicembre deldegli, deciso dalla Figc nell’ultimo consiglio federale, ha permesso di respirare alle casse deidiA. Ma il termine ultimo per versare quanto dovuto ai giocatori si avvicina: entro martedì idovranno adoperarsi per pagare gli, anche per evitare il.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebberole società a non avere ancora versato quanto dovuto: Napoli, Lazio, ...

