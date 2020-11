Selfie con la bara di Maradona, sviluppo inatteso: il gesto dell’autore (Di sabato 28 novembre 2020) Due addetti alle pompe funebri si sono scattati un Selfie con la bara di Maradona, uno dei due si è spontaneamente consegnato alla polizia. La morte del calciatore più forte… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 28 novembre 2020) Due addetti alle pompe funebri si sono scattati uncon ladi, uno dei due si è spontaneamente consegnato alla polizia. La morte del calciatore più forte… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

