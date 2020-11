Scuola | spunta l' ipotesi di riaprire il 7 gennaio

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 28 novembre 2020) Francesca Galici Sembra accantonata l'della riapertura delle scuole a dicembre: il governo lavora per far tornare gli alunni in classe aLa riapertura delle scuole sembra ormai definitivamente slittata a. Dopo la riunione di ieri sera sembra essere definitivamente tramontata l'di una riapertura in extremis a dicembre prima delle vacanze di Natale. Il governo sembra orientato a far slittare di un altro mese il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori e delle ultime due classi delle scuole medie. Ancora non c'è stata una decisione definitiva ma l'della riapertura dopo le vacanze assume contorni sempre più probabili, così come l'intenzione di non chiuderle più fino alla fine dell'anno. Decisioni definitive dovranno essere prese in ...