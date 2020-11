Scuola | il governo verso la riapertura delle superiori dal 7 gennaio Da lunedì medie in presenza in Lombardia | ma non in Piemonte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) Niente ritorno in classe a dicembre: gli studentiscuolepotrebbero dover aspettare il 7prima di potersi di nuovo sedere al proprio banco. È questo, secondo quanto trapelato da fonti della maggioranza, l’orientamento prevalente nel. Nelle scorse ore il premier Conte ha incontrato i capi-delegazione in vista del nuovo dpcm, ma sulla“la discussione è ancora aperta”. La decisione dovrebbe comunque arrivare entro i prossimi giorni e non dovrebbe riservare sorprese. Diè il caso degli studenti: oltre a quelli che già fanno lezione in, potranno tornare in aula a partire dai ragazzi che vivono ine Calabria. Effetto ...