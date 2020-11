Scostamento di maggioranza? Sulla politica estera. Parla Formentini (Lega) (Di sabato 28 novembre 2020) Andato in porto lo Scostamento di bilancio, c’è un altro e non meno impellente Scostamento che attende il governo Conte bis. “Sulla politica estera serve un cambio di passo. A partire dai rapporti con la Cina”, dice Paolo Formentini, deputato della Lega in Commissione Esteri. Formentini, il voto unanime alla Camera è un cedimento a Berlusconi? Semmai è un cedimento all’unità del centrodestra. Questa volta Salvini e Meloni sono andati nella direzione indicata anche da Berlusconi. E la prossima? Ovviamente, se di dovesse ripresentare un’occasione di unità, ad esempio sul Mes, ci aspettiamo che Berlusconi faccia lo stesso. Quel tabellone a Montecitorio è davvero insolito. Non è che si è scostata pure la maggioranza? No, tutt’altro. È un ... Leggi su formiche (Di sabato 28 novembre 2020) Andato in porto lodi bilancio, c’è un altro e non meno impellenteche attende il governo Conte bis. “serve un cambio di passo. A partire dai rapporti con la Cina”, dice Paolo, deputato dellain Commissione Esteri., il voto unanime alla Camera è un cedimento a Berlusconi? Semmai è un cedimento all’unità del centrodestra. Questa volta Salvini e Meloni sono andati nella direzione indicata anche da Berlusconi. E la prossima? Ovviamente, se di dovesse ripresentare un’occasione di unità, ad esempio sul Mes, ci aspettiamo che Berlusconi faccia lo stesso. Quel tabellone a Montecitorio è davvero insolito. Non è che si è scostata pure la? No, tutt’altro. È un ...

matteosalvinimi : #Salvini: Scostamento di bilancio. Tra poco inizia la seduta alla Camera, ma non sappiamo ancora cosa voglia fare l… - cobraalveleno : @GuidoCrosetto Ma se tutta l'opposizione o presunta tale ha votato con la maggioranza lo scostamento di bilancio è… - Andyphone : @AlfioKrancic Votare lo scostamento non ha di fatto aiutato il governo però, visto che i voti la maggioranza li aveva comunque - Serse40078081 : @borghi_claudio @MarcoRigon5 L’appoggio di FI alla maggioranza avrebbe fatto deflagrare il governo poiché M5S non l… - charlielittledo : Al voto sullo scostamento di bilancio la mia collaborazione alla maggioranza si sarebbe espressa con una sola parola: “succhiatemelo” -