Scontroso | antipatico | ribelle I 90 anni da eremita di Jean-Luc Godard

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 28 novembre 2020) Suona strano, con i cinema chiusi e chissà per quanto tempo ancora, celebrare uno degli ultimi totem della settima arte. Forse l’ultimo.-Luccompie 90e il suo nome appartiene già alla storia. Venerato maestro già da giovanissimo - ma sempre compiaciuto nel comportarsi da solito stronzo, come gli rimproverò l’ex amico Francois Truffaut in una lettera durissima -, da tempo ormai ha fatto perdere le sue tracce. Rifugiatosi in Svizzera, la terra materna, il regista francese vive quasi daa Rolle, paesino di seimila abitanti tra Losanna e Ginevra. Ed è proprio da casa sua, una sorta di set permanente, che continua a studiare ogni tipo di linguaggio possibile da portare sul grande schermo., sempre in antitesi per il ...