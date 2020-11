Sassuolo Inter Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti (Di sabato 28 novembre 2020) Il match tra Sassuolo e Inter è l’anticipo della ottava giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla. Torna la Serie A TIM e la nona giornata si apre con un match tra due squadre che hanno iniziato il campionato con andamenti del tutto opposti: se infatti l’Inter di Conte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 28 novembre 2020) Il match traè l’anticipo della ottava giornata dellaA TIM:in diretta e in tv, dove vederla. Torna laA TIM e la nona giornata si apre con un match tra due squadre che hanno iniziato il campionato con andamenti del tutto opposti: se infatti l’di Conte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Inter : ?? | COMUNICATO Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento in vista di Sassuolo-Inter, forza ragazzi! ????? Powered by @Lenovo e… - Inter : ?? | REPORT Le condizioni di @OfficialRadja ?? - Dee_FTTV : Sassuolo vs Inter LIVE HD #SassuoloInter #Livestream (FOLLOW @Dee_FTTV) - kevintwii : Sassuolo Inter 2-2 (Boga, Muldur, Sanchez, Lautaro) -