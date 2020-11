Sassuolo-Inter, Conte lascia fuori Lukaku ed Eriksen: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv (Di sabato 28 novembre 2020) Torna in campo la Serie A.Messe temporaneamente in archivio le prestazioni in campo Internazionale, oggi riprende il campionato italiano. Tra conferme e sorprese, il nono turno dovrebbe riservare a supporters e addetti ai lavori un indice di spettacolarità tale da non annoiarsi per tutto il corso del weekend. La sfida tra Sassuolo e Inter - in diretta televisiva su Sky Sport Serie A - non dovrebbe di certo mancare le attese e uscire dal delineato filo conduttore che sta oltremodo caratterizzando l'inizio di questa intensa stagione La compagine neroverde, nonostante le reiterate assenze, continua a fare del suo gioco l'arma che, con continuità e risultati, dimostra di far male a qualsiasi avversario. Una manovra veloce e fondata su una mediana di qualità, oltre che su un attacco prolifico, rende la formazione di De Zerbi una delle ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Torna in campo la Serie A.Messe temporaneamente in archivio le prestazioni in camponazionale, oggi riprende il campionato italiano. Tra conferme e sorprese, il nono turno dovrebbe riservare a supporters e addetti ai lavori un indice di spettacolarità tale da non annoiarsi per tutto il corso del weekend. La sfida tra- in diretta televisiva su Sky Sport Serie A - non dovrebbe di certo mancare le attese e uscire dal delineato filo conduttore che sta oltremodo caratterizzando l'inizio di questa intensa stagione La compagine neroverde, nonostante le reiterate assenze, continua a fare del suo gioco l'arma che, con continuità e risultati, dimostra di far male a qualsiasi avversario. Una manovra veloce e fondata su una mediana di qualità, oltre che su un attacco prolifico, rende la formazione di De Zerbi una delle ...

