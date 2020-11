Sassuolo-Inter 0-3: Conte si riprende dopo la batosta europea (Di sabato 28 novembre 2020) L’Inter dimentica la notte europea contro il Real Madrid travolgendo il Sassuolo. sono tre le reti che gli undici di Antonio Conte hanno rifilato agli emiliani. Vantaggio Interista che si concretizza nel primo tempo con Alexis Sanchez, uno dei migliori dei nerazzurri. Nella ripresa il Sassuolo non riesce a mettere in campo le proprie potenzialità e subisce altre due reti. La prima è un’autorete di Chiriches, la seconda è firmata da Gagliardini. Come è andata la gara? Inter padrona del terreno di gioco sin dall’inizio. Sanchez la sblocca dopo soli 4? sfrutta un errore di Chiriches, uno dei peggiori della gara, e insacca alle spalle di Consigli. Raggiunto il vantaggio, Perisic e Lautaro arrivano vicinissimi alla seconda rete. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020) L’dimentica la nottecontro il Real Madrid travolgendo il. sono tre le reti che gli undici di Antoniohanno rifilato agli emiliani. Vantaggioista che si concretizza nel primo tempo con Alexis Sanchez, uno dei migliori dei nerazzurri. Nella ripresa ilnon riesce a mettere in campo le proprie potenzialità e subisce altre due reti. La prima è un’autorete di Chiriches, la seconda è firmata da Gagliardini. Come è andata la gara?padrona del terreno di gioco sin dall’inizio. Sanchez la sbloccasoli 4? sfrutta un errore di Chiriches, uno dei peggiori della gara, e insacca alle spalle di Consigli. Raggiunto il vantaggio, Perisic e Lautaro arrivano vicinissimi alla seconda rete. ...

Inter : ?? | COMUNICATO Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo… - Inter : ?? | FOTOGALLERY La gara del Mapei Stadium raccontata attraverso le immagini! ?? Tutte le foto più belle di questa… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento in vista di Sassuolo-Inter, forza ragazzi! ????? Powered by @Lenovo e… - DTirinnanzu : RT @willy_signori: Peccato che oggi contro il Sassuolo al posto dell’Inter non ci fosse la Juve: Ziliani avrebbe avuto un’altra opportunità… - mamada1986 : RT @juanito1897: Sassuolo Sassuolo vs tutti vs Inter -