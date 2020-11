Sardegna: situazione gravissima. Vittime, dispersi e danni ingenti nel nuorese per violenti nubifragi (Di sabato 28 novembre 2020) Sale a tre il bilancio delle Vittime dell'alluvione di questa mattina a Bitti nel nuorese, in Sardegna. Una coppia di anziani, travolti dall'acqua, e un'altra persona delle due date per disperse, un ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 28 novembre 2020) Sale a tre il bilancio delledell'alluvione di questa mattina a Bitti nel, in. Una coppia di anziani, travolti dall'acqua, e un'altra persona delle due date per disperse, un ...

