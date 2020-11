Sardegna, maltempo: morti e dispersi nel Nuorese (Di sabato 28 novembre 2020) Valentina Dardari Forti nubifragi hanno provocato frane e allagamenti. Due, forse tre, le persone morte a Bitti La Sardegna è stata colpita da forti nubifragi che hanno provocato allagamenti e frane. Particolarmente interessata da piogge e venti la Barbagia, nel comune di Bitti, dove l’ondata di forte maltempo ha portato alla morte tre persone. Diversi anche i dispersi. morti e dispersi in Sardegna L'acqua e il fango hanno invaso le vie del paese con una forza impetuosa e hanno inondato anche alcune abitazioni. Alcune strade e i campi sono completamente allagati. A perdere la vita forse tre persone: un uomo che si trovava a bordo di un pick up, un anziano che è annegato nella sua abitazione e un'altra persona che in un primo momento era stata annoverata tra i ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Valentina Dardari Forti nubifragi hanno provocato frane e allagamenti. Due, forse tre, le persone morte a Bitti Laè stata colpita da forti nubifragi che hanno provocato allagamenti e frane. Particolarmente interessata da piogge e venti la Barbagia, nel comune di Bitti, dove l’ondata di forteha portato alla morte tre persone. Diversi anche iinL'acqua e il fango hanno invaso le vie del paese con una forza impetuosa e hanno inondato anche alcune abitazioni. Alcune strade e i campi sono completamente allagati. A perdere la vita forse tre persone: un uomo che si trovava a bordo di un pick up, un anziano che è annegato nella sua abitazione e un'altra persona che in un primo momento era stata annoverata tra i ...

DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - emergenzavvf : 150 interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo in #Sardegna: a Bitti (NU) recuperato il corpo privo di vita di… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: alluvione a #Bitti in #Sardegna, tre morti e un disperso #ANSA - aranciaverde : RT @Affaritaliani: Maltempo: alluvione a Bitti in Sardegna, tre morti e un disperso - MariaAversano1 : RT @emergenzavvf: 150 interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo in #Sardegna: a Bitti (NU) recuperato il corpo privo di vita di un uo… -