San Paolo, saranno conservati i cimeli per Maradona: l’intenzione è farne un museo (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comune di Napoli, in vista dell’ondata di maltempo annunciata sulla città, ha autorizzato a far entrare all’interno dello stadio San Paolo tutto ciò che i napoletani hanno donato per salutare Diego Armando Maradona. Nel pomeriggio di oggi i cimeli donati al Pibe de Oro saranno così preservati e messi al coperto affinché non vadano persi. La speranza, inoltre, è che presto si potrà dedicare un museo a Napoli per il Diez. Nel mentre l’arena di Fuorigrotta si avvia a portare il nome dell’ultimo re di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comune di Napoli, in vista dell’ondata di maltempo annunciata sulla città, ha autorizzato a far entrare all’interno dello stadio Santutto ciò che i napoletani hanno donato per salutare Diego Armando. Nel pomeriggio di oggi idonati al Pibe de Orocosì preservati e messi al coperto affinché non vadano persi. La speranza, inoltre, è che presto si potrà dedicare una Napoli per il Diez. Nel mentre l’arena di Fuorigrotta si avvia a portare il nome dell’ultimo re di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

