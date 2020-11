Rugby, l'omaggio degli All Blacks a Maradona (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - Un omaggio dei fenomeni del Rugby al fenomeno del calcio: gli All Blacks hanno ricordato Diego Armando Maradona prima della partita contro l'Argentina disputata a Newcastle, in Australia. Il capitano della nazionale neozelandese, Sam Cane, ha posato sul cerchio di centrocampo una maglia nera con il numero 10 e il nome di Diego Maradona, prima della tradizionale haka. Un gesto che ha commosso anche i Pumas. La partita valevole per la Championship (quest'anno in formato Tri-Nations con l'Australia), è stata poi vinta dagli All Blacks con un netto 38-0 che ha vendicato l'umiliante sconfitta del 14 novembre quando l'Argentina si era imposta 22-15 dopo 29 ko di fila contro i neozelandesi. "All Blacks": Perché prima di Argentina-Nuova Zelanda hanno eseguito la ... Leggi su agi (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - Undei fenomeni delal fenomeno del calcio: gli Allhanno ricordato Diego Armandoprima della partita contro l'Argentina disputata a Newcastle, in Australia. Il capitano della nazionale neozelandese, Sam Cane, ha posato sul cerchio di centrocampo una maglia nera con il numero 10 e il nome di Diego, prima della tradizionale haka. Un gesto che ha commosso anche i Pumas. La partita valevole per la Championship (quest'anno in formato Tri-Nations con l'Australia), è stata poi vinta dagli Allcon un netto 38-0 che ha vendicato l'umiliante sconfitta del 14 novembre quando l'Argentina si era imposta 22-15 dopo 29 ko di fila contro i neozelandesi. "All": Perché prima di Argentina-Nuova Zelanda hanno eseguito la ...

(ANSA) – NEWCASTLE, 28 NOV – Niente effetto Maradona per i Pumas dell’Argentina. La nazionale biancoceleste è stata infatti battuta 38-0 dalla Nuova Zelanda, in un match del Championship che era la ri ...

All Blacks onorano Maradona prima della battaglia con l'Argentina: davanti all'Haka la maglia nera col 10 Com'è andata a finire Highlight

di Paolo Ricci Bitti Con la tensione prepartita che si tagliava con il coltello, il capitano degli All Blacks Sam Cane ha raggiunto a passi lenti il centrocampo e ha deposto sull'erba una maglia nera ...

(ANSA) – NEWCASTLE, 28 NOV – Niente effetto Maradona per i Pumas dell'Argentina. La nazionale biancoceleste è stata infatti battuta 38-0 dalla Nuova Zelanda, in un match del Championship che era la ri ...