Rugby, Autumn Nations Cup: una brutta Italia si scioglie davanti alla giovane Francia (Di domenica 29 novembre 2020) Non bastano 11 esordienti e una squadra completamente rivoluzionata di fronte all’Italia per battere la Francia. Non arriva la vittoria contro una squadra del Sei Nazioni che manca dal 2015 e l’Italia perde malamente e nettamente contro i giovani Bleus, chiudendo con 2 ko su 2 sul campo questa prima fase dell’Autumn Nations Cup. Italia che chiuderà tra una settimana contro il Galles. Parte meglio la Francia, che nei primi minuti preme l’Italia nella sua metà campo, la obbliga a un fuorigioco e dalla piazzola Matthieu Jalibert dà il primo vantaggio ai padroni di casa dopo 3 minuti. Insiste la Francia, è troppo fallosa l’Italia, ma resistono gli azzurri e dopo qualche minuto finalmente possono risalire ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Non bastano 11 esordienti e una squadra completamente rivoluzionata di fronte all’per battere la. Non arriva la vittoria contro una squadra del Sei Nazioni che manca dal 2015 e l’perde malamente e nettamente contro i giovani Bleus, chiudendo con 2 ko su 2 sul campo questa prima fase dell’Cup.che chiuderà tra una settimana contro il Galles. Parte meglio la, che nei primi minuti preme l’nella sua metà campo, la obbliga a un fuorigioco e dpiazzola Matthieu Jalibert dà il primo vantaggio ai padroni di casa dopo 3 minuti. Insiste la, è troppo fallosa l’, ma resistono gli azzurri e dopo qualche minuto finalmente possono risalire ...

