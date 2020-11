Rugby, Autumn Nations Cup: l’Inghilterra batte il Galles e chiude prima (Di sabato 28 novembre 2020) Tre vittorie su tre per l’Inghilterra, che soffre a Llanelli, ma ha la meglio alla distanza su un Galles volenteroso, che si immola in difesa, ma che non riesce mai a cambiare marcia e a riaprire realmente la partita. chiude, così, prima il suo girone dell’Autumn Nations Cup la squadra di Eddie Jones che nella finale affronterà una tra Scozia e Francia. È l’Inghilterra a fare la partita nei primi minuti del match, con il Galles costretto nella propria metà campo. Così una mischia che crolla all’8’ manda Owen Farrell sulla piazzola, ma il numero 10 dell’Inghilterra calcia male e l’ovale esce a lato. Insiste la squadra ospite, che sfrutta molto il gioco al piede, ma proprio un calcetto ribattuto ribalta la situazione al 10’, con il ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Tre vittorie su tre per, che soffre a Llanelli, ma ha la meglio alla distanza su unvolenteroso, che si immola in difesa, ma che non riesce mai a cambiare marcia e a riaprire realmente la partita., così,il suo girone dell’Cup la squadra di Eddie Jones che nella finale affronterà una tra Scozia e Francia. Èa fare la partita nei primi minuti del match, con ilcostretto nella propria metà campo. Così una mischia che crolla all’8’ manda Owen Farrell sulla piazzola, ma il numero 10 delcalcia male e l’ovale esce a lato. Insiste la squadra ospite, che sfrutta molto il gioco al piede, ma proprio un calcetto ribattuto ribalta la situazione al 10’, con il ...

cheTVfa : Rugby #ItaliaFrancia: in chiaro su Canale 20 il match della terza giornata del girone B dell’#AutumnNationsCup2020 - Federugby : RT @Sport_Mediaset: #Rugby, #AutmunNationsCup, le formazioni di #FranciaItalia: per la @Federugby dentro #Sperandio, #Meyer e #Mbandà. Il m… - QuiMediaset_it : #AutumnNationsCup Alle 21 in diretta sul #Canale20 e in streaming su @Sport_Mediaset il big match #FranciaItalia… - SPress24 : Rugby, Autumn Nations Cup, terzo turno: le Formazioni di Francia-Italia - CatelliRossella : Rugby, l'Italia ci prova contro la Francia B nell'Autumn Nations Cup -