Rugby, Autumn Nations Cup 2020: l'Italia giocherà la finale 5°-6° posto (Di domenica 29 novembre 2020) L'Autumn Nations Cup 2020 di Rugby sostituisce i Test Match internazionali abitualmente previsti nella finestra autunnale ed è una manifestazione che coinvolgerà le Nazionali del Sei Nazioni oltre a Fiji e Georgia. Le squadre sono state divise in due gironi e giocheranno quattro partite a testa. Dopo la conclusione della fase a gironi sarà la volta della finale e dei play-off: l'Italia, terza nella Pool B, sfiderà la Nazionale classificata nella medesima posizione nell'altro raggruppamento sabato 5 dicembre, in trasferta qualora dovesse giocare contro Irlanda, Galles, oppure in campo neutro in Scozia in caso di sfida alla Georgia. In palio il 5° posto complessivo. Al momento pare molto probabile che la sfida sia contro il Galles: in tal caso il match si ...

Sport_Mediaset : Troppa Francia per l’Italia: Azzurri sconfitti 36-5. #AutumnNationsCup #SportMediaset @Federugby - Gazzetta_it : #Rugby, #AutumnCup @Federugby dura poco, la #Francia passeggia e vince il girone #Francia-Italia 36-5 - sportface2016 : #FRAITA #Rugby #AutumnNationsCup L'Italia tiene botta per un tempo, poi la Francia dilaga - VictorAurel : @Pennacchiiiii Il rugby é un passo avanti! Questa sera Francia VS Italia.autumn cup - Gazzetta_it : #Rugby, #AutumnCup l'#Inghilterra passa 24-13 in #Galles e vola in finale -