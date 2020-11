Rouhani: “Fakhrizadeh ucciso da mercenari israeliani” (Di sabato 28 novembre 2020) Hassan Rouhani ha parlato dell’uccisione di Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi, fisico attivo nello sviluppo atomico iraniano. La morte di Fakhrizadeh, assassinato nella sua auto ad Ab-Sard, sobborgo della capitale Teheran, riapre una ferita provocata dalla morte di un altro agente top della struttura politica iraniana, Qassem Soleimani, ucciso ad inizio 2020 in un raid americano. L’uccisione Leggi su periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020) Hassanha parlato dell’uccisione di Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi, fisico attivo nello sviluppo atomico iraniano. La morte di Fakhrizadeh, assassinato nella sua auto ad Ab-Sard, sobborgo della capitale Teheran, riapre una ferita provocata dalla morte di un altro agente top della struttura politica iraniana, Qassem Soleimani,ad inizio 2020 in un raid americano. L’uccisione

