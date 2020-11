Roma, trovati venti ordigni bellici sotto i campi di Trigoria (Di sabato 28 novembre 2020) ordigni bellici sotto i campi di allenamento della Roma. Questa mattina sono state scoperte venti bombe di mortaio appartenenti alla prima guerra mondiale Dopo la vittoria europea con il Cluj, la Roma si sta preparando per la delicata sfida con il Napoli, che dirà qual’è il vero valore dei giallorossi, e se potranno ambire a qualcosa di più importante del 4° posto. Intanto, a Trigoria è stata fatta una scoperta sconcertante. Infatti, sono stati ritrovati sotto i campi di allenamento del “Centro Sportivo Fulvio Bernardini” venti ordigni bellici appartenenti alla Prima Guerra Mondiale. La scoperta è stata fatta nella giornata di ieri da un tecnico che ... Leggi su zon (Di sabato 28 novembre 2020)di allenamento della. Questa mattina sono state scopertebombe di mortaio appartenenti alla prima guerra mondiale Dopo la vittoria europea con il Cluj, lasi sta preparando per la delicata sfida con il Napoli, che dirà qual’è il vero valore dei giallorossi, e se potranno ambire a qualcosa di più importante del 4° posto. Intanto, aè stata fatta una scoperta sconcertante. Infatti, sono stati ridi allenamento del “Centro Sportivo Fulvio Bernardini”appartenenti alla Prima Guerra Mondiale. La scoperta è stata fatta nella giornata di ieri da un tecnico che ...

borghi_claudio : @chiaraped @ferillo2 @MarcoRigon5 Va considerato che in molti casi furono candidati buoni amministratori lasciando… - siamo_la_Roma : ?? Trovati a Trigoria venti ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale ???? La #Roma ringrazia gli artific… - marcomorini72 : RT @borghi_claudio: @chiaraped @ferillo2 @MarcoRigon5 Va considerato che in molti casi furono candidati buoni amministratori lasciando i 'r… - Fedex546 : RT @borghi_claudio: @chiaraped @ferillo2 @MarcoRigon5 Va considerato che in molti casi furono candidati buoni amministratori lasciando i 'r… - SilvioSalimbene : Roma, trovati venti ordigni bellici sotto i campi di Trigoria -