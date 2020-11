Roma, trovati venti ordigni bellici a Trigoria (Di sabato 28 novembre 2020) Nel Centro Sportivo di Trigoria sono stati ritrovati 20 ordigni bellici Giornata particolare quella trascorsa ieri dalla Roma. Come riportato da Il Messaggero, infatti, nel Centro Sportivo di Trigoria sono stati ritrovati 20 ordigni bellici risalenti alla Prima Guerra Mondiale e ancora in grado di esplodere. Ad accorgersi della presenza degli oggetti, un tecnico che si stava occupando dei nuovi campi. Grazie all’intervento degli artificieri, che hanno rassicurato tutto l’ambiente giallorosso, la Roma si è potuta allenare regolarmente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Nel Centro Sportivo disono stati ri20Giornata particolare quella trascorsa ieri dalla. Come riportato da Il Messaggero, infatti, nel Centro Sportivo disono stati ri20risalenti alla Prima Guerra Mondiale e ancora in grado di esplodere. Ad accorgersi della presenza degli oggetti, un tecnico che si stava occupando dei nuovi campi. Grazie all’intervento degli artificieri, che hanno rassicurato tutto l’ambiente giallorosso, lasi è potuta allenare regolarmente. Leggi su Calcionews24.com

Fedex546 : RT @borghi_claudio: @chiaraped @ferillo2 @MarcoRigon5 Va considerato che in molti casi furono candidati buoni amministratori lasciando i 'r… - SilvioSalimbene : Roma, trovati venti ordigni bellici sotto i campi di Trigoria - ferillo2 : RT @borghi_claudio: @chiaraped @ferillo2 @MarcoRigon5 Va considerato che in molti casi furono candidati buoni amministratori lasciando i 'r… - BragliaA : RT @borghi_claudio: @chiaraped @ferillo2 @MarcoRigon5 Va considerato che in molti casi furono candidati buoni amministratori lasciando i 'r… - siamo_la_Roma : ?? Venti bombe da mortaio trovate a #Trigoria ? E' dovuto intervenire l'esercito ?? La scoperta dei rudimenti belli… -