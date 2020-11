Roma, trasforma la casa in una ’boutique’ d’alta classe: articoli (falsi) in vendita da 500 fino a 2.000 euro (Di sabato 28 novembre 2020) Roma. Aveva allestito una vera “boutique del falso” nella sua abitazione di Corso Francia una cinquantenne Romana, trovata in possesso di oltre 600 pezzi imitanti i modelli di famose griffe dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale. Leggi anche: Roma: dai cinesi compravano prodotti ‘neutri’, dai senegalesi li trasformavano in articoli griffati. Scoperta filiera del falso Un “negozio” molto frequentato Decisamente insolito l’andirivieni di persone nei pressi di una palazzina che ha attirato l’attenzione dei militari dei militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, una volta acquisiti sufficienti indizi, hanno deciso di perquisire l’appartamento. Leggi anche: Roma, 140.000 Adidas e Nike perfettamente contraffatte: sgominata banda di cinesi e marocchini, 8 arresti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 novembre 2020). Aveva allestito una vera “boutique del falso” nella sua abitazione di Corso Francia una cinquantennena, trovata in possesso di oltre 600 pezzi imitanti i modelli di famose griffe dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale. Leggi anche:: dai cinesi compravano prodotti ‘neutri’, dai senegalesi livano ingriffati. Scoperta filiera del falso Un “negozio” molto frequentato Decisamente insolito l’andirivieni di persone nei pressi di una palazzina che ha attirato l’attenzione dei militari dei militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, una volta acquisiti sufficienti indizi, hanno deciso di perquisire l’appartamento. Leggi anche:, 140.000 Adidas e Nike perfettamente contraffatte: sgominata banda di cinesi e marocchini, 8 arresti ...

CorriereCitta : Roma, trasforma la casa in una ’boutique’ d’alta classe: articoli (falsi) in vendita da 500 fino a 2.000 euro - GreenMidnight1 : @NandoPiscopo1 @tcarapezza Il problema è che i punti contro l'hellas, che si mette tutta dietro e se non hai Ibra c… - Stratos_DJ : @Fabietto_roma @XFactor_Italia @melancholiaband Che quando poi ha il 'coraggio' di non usarli si trasforma in agoni… - siamo_la_Roma : ?? #ClujRoma 0-2 (67') ?? #Veretout trasforma un rigore concesso per fallo di #Balgradean su #Mkhitaryan! #ASRoma - riccardodemidio : RT @LaMurgya: Mi permetto di far notare che, se un gruppo di cittadini evita che un cinema storico divenga un bingo e lo trasforma in un lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma trasforma Roma, trasforma la casa in una ’boutique’ d’alta classe: articoli (falsi) in vendita da 500 fino a 2.000 euro Il Corriere della Città Sostegno inconsapevoleIl migliore alleato di Conte è Salvini

Il leader della Lega difende molto male gli interessi del suo elettorato. Da quando è all’opposizione ha collezionato così tanti macroscopici errori da diventare la stampella del governo demogrillino.

“Volontà di Ferro”: le opere dei fratelli Alviti in una mostra diffusa a Roma

Se i musei sono chiusi, perché non trasformare le vie di Roma in una grande mostra diffusa a disposizione di tutti?

Il leader della Lega difende molto male gli interessi del suo elettorato. Da quando è all’opposizione ha collezionato così tanti macroscopici errori da diventare la stampella del governo demogrillino.Se i musei sono chiusi, perché non trasformare le vie di Roma in una grande mostra diffusa a disposizione di tutti?