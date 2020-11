Roma | Italia Viva non sarà alleata dei 5S in nessun caso Parla Nobili

Leggi su formiche

(Di sabato 28 novembre 2020) “Anon si può fare nulla insieme a chi ha governato negli ultimi cinque anni. Non possiamo certo presentarci aini con Virginia Raggi o con chi l’ha sostenuta”. E ancora, sulla corsa di Carlo Calenda verso il Campidoglio: “Vorremmo che fosse il nostro candidato sindaco. Il suo è l’unico nome in campo che corrisponde all’identikit che dovrebbe avere chi correrà nella capitale per il centrosinistra”. Parola di Luciano, deputato die riferimentono del partito guidato da Matteo Renzi, che in questa conversazione con Formiche.net ha fatto il punto su cosa (non) sta accadendo in casa centrosinistra in vista del voto della prossima primavera (Covid-19 permettendo). A partire da una certezza, chein questa intervista ha esposto senza ...