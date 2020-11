Roma, i convocati di Fonseca per il Napoli. Non c’è Smalling (Di sabato 28 novembre 2020) Ecco la lista dei convocati di Fonseca per la trasferta di Napoli, non c’è Smalling. Recuperati Ibanez e Mancini: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Miranre Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence. Foto: Roma Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Ecco la lista deidiper la trasferta di, non c’è. Recuperati Ibanez e Mancini: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Miranre Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence. Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sscalcionapoli1 : Roma, i convocati per il Napoli: out Smalling, c’è Mancini #ForzaNapoliSempre #NapoliRoma #SerieATIM - calciodangolo_ : ??#NapoliRoma, i convocati di #Fonseca: out #Smalling ? - calciomercatoit : #NapoliRoma, i convocati di #Fonseca: #Mancini e #Ibanez ce la fanno - Pall_Gonfiato : I convocati di #Fonseca - NapoliSoccerNET : Roma, l'elenco dei convocati #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli #SerieATIM -