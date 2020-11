Roma, i convocati di Fonseca per il Napoli. Dzeko c’è. Out Smalling (Di sabato 28 novembre 2020) La Roma ha ufficializzato l’elenco dei convocati di Fonseca per la sfida di domani sera contro il Napoli. Ci sono Ibanez, Mancini e Dzeko, come annunciato dal tecnico portoghese. Manca invece Smalling, che ancora non ha recuperato dall’infortunio al ginocchio. Ecco la lista dei 22 convocati: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Laha ufficializzato l’elenco deidiper la sfida di domani sera contro il. Ci sono Ibanez, Mancini e, come annunciato dal tecnico portoghese. Manca invece, che ancora non ha recuperato dall’infortunio al ginocchio. Ecco la lista dei 22: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan. Attaccanti:, Pedro, Mayoral, Perez, Providence. L'articolo ilsta.

