Roma, code per il nuovo centro commerciale. Raggi sotto accusa: “Così alimenti il virus” (video) (Di sabato 28 novembre 2020) Come “benzina nel motore del virus”. È scontro tra Regione Lazio e Comune di Roma all’indomani dell’inaugurazione nella Capitale del nuovo centro commerciale Maximo, che ieri ha provocato file e assembramenti. A puntare l’indice contro il Campidoglio, e quindi contro il sindaco Virginia Raggi, è stato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, bollando come un grave errore il via libera all’apertura nel giorno del Black Friday. “Così si mette benzina nel motore del virus” Per D’Amato, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Covid, alla luce delle file e degli assembramenti che si sono visti, l’inaugurazione del centro commerciale di Roma “non andava fatta in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020) Come “benzina nel motore del. È scontro tra Regione Lazio e Comune diall’indomani dell’inaugurazione nella Capitale delMaximo, che ieri ha provocato file e assembramenti. A puntare l’indice contro il Campidoglio, e quindi contro il sindaco Virginia, è stato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, bollando come un grave errore il via libera all’apertura nel giorno del Black Friday.si mette benzina nel motore delPer D’Amato, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Covid, alla luce delle file e degli assembramenti che si sono visti, l’inaugurazione deldi“non andava fatta in ...

SecolodItalia1 : Roma, code per il nuovo centro commerciale. Raggi sotto accusa: “Così alimenti il virus” (video)… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente Lido di Ostia - Viadotto Attico Tabacchi code > Viale delle Baleniere #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via Graziano code altezza Via Baldo degli Ubaldi #luceverde #Lazio - BoiledFrog2017 : E le scuole restano chiuse. - MG462gm : -