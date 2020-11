Roma, Amra Dzeko: «Questo club è la nostra famiglia» (Di sabato 28 novembre 2020) Amra Dzeko, moglie dell’attaccante della Roma, ha speso parole positive per il club giallorosso Amra Dzeko, moglie dell’attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista a SportWeek in occasione dell’iniziativa giallorossa “Amami e Basta”. «Sappiamo che la carriera di un calciatore è fatta anche di queste cose, siamo abituati. Quando ci siamo conosciuti io vivevo a Los Angeles, lui a Manchester, facevamo di tutto per vederci, poi a Roma ci siamo trasferiti insieme ed è iniziata la nostra vita come famiglia. L’abbiamo costruita qui, a Casal Palocco, nel nostro quartiere, dove ci troviamo benissimo. E anche la Roma è una famiglia per noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020), moglie dell’attaccante della, ha speso parole positive per ilgiallorosso, moglie dell’attaccante della, ha rilasciato un’intervista a SportWeek in occasione dell’iniziativa giallorossa “Amami e Basta”. «Sappiamo che la carriera di un calciatore è fatta anche di queste cose, siamo abituati. Quando ci siamo conosciuti io vivevo a Los Angeles, lui a Manchester, facevamo di tutto per vederci, poi aci siamo trasferiti insieme ed è iniziata lavita come. L’abbiamo costruita qui, a Casal Palocco, nel nostro quartiere, dove ci troviamo benissimo. E anche laè unaper noi». Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : ?? L'intervento di Amra Dzeko alla presentazione della campagna contro la violenza sulle donne #AmamieBasta ??… - romanewseu : 'Amami e basta', #AmraDzeko: 'La Roma è una famiglia per noi e questo progetto lo dimostra' #ASRoma #Romanewseu… - TuttoASRoma : DZEKO Parla la moglie Amra: “La Roma è una famiglia per noi, questo progetto lo dimostra” - PagineRomaniste : #AmraDzeko: 'La Roma è una famiglia per noi, questo progetto lo dimostra' #ASRoma #amamiebasta - VoceGiallorossa : ???Amra Dzeko: 'La @OfficialASRoma è una famiglia per noi, questo progetto lo dimostra. @EdDzeko ha vissuto nella ca… -