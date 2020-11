Roma, 21enne studente universitario arrestato per droga (Di sabato 28 novembre 2020) Un appartamento di studenti universitari fuori sede al centro di Roma, utilizzato come base per lo spaccio di droga. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Parioli ... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020) Un appartamento di studenti universitari fuori sede al centro di, utilizzato come base per lo spaccio di. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo della compagniaParioli ...

Vengono a Roma per studiare e arrotondano con qualche lavoretto. Quando si dice, le "nuove frontiere" dello studio e lavoro. Così può capitare che un appartamento di ...

