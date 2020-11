Roberta Ragusa “inedita” | Rino Sciuto racconta la mamma amorevole che mai avrebbe abbandonato i suoi figli INTERVISTA

Leggi su urbanpost

(Di sabato 28 novembre 2020) Quando per anni scrivi di cronaca nera in un certo qual modo ‘entri’ dentro le vite che racconti. In quelle delle vittime e di chi resta dopo di loro. Tanti i casi giudiziari che hanno segnato, negli ultimi dieci anni, l’opinione pubblica italiana. Tra questi ce n’è uno che più di altri mi è rimasto dentro. Quello di, la44enne di Gello (Pisa) scomparsa misteriosamente la notte a cavallo tra il 13 e 14 gennaio 2012. Un caso ormai ‘chiuso’ per la giustizia italiana, che ha condannato a 20 anni di carcere il marito di, Antonio Logli. L’accusa, che lui da sempre respinge, è pesantissima: omicidio volontario e distruzione di cadavere. Inutile negare – essendo stato un processo indiziario – che la verità processuale abbia lasciato delle zone d’ombra che, per forza di cose, non è stato possibile ...