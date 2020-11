Ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano: coprifuoco a Capodanno. Ecco le decisioni del Governo per le feste (Di sabato 28 novembre 2020) Ristoranti chiusi a e , coprifuoco alle 22 anche a Capodanno, Regioni blindate . Il Natale del Covid prende forma tra le pieghe della discussione del Governo sul nuovo . Le decisioni non sono blindate,... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020)a e ,alle 22 anche a, Regioni blindate . Ildel Covid prende forma tra le pieghe della discussione delsul nuovo . Lenon sono blindate,...

matteosalvinimi : #Salvini: Occorre un anno bianco fiscale. Negozi che sono rimasti chiusi non possono e non devono pagare le tasse.… - mante : Dovremmo discutere di quanti dei 5000 morti dell’ultima settimana potevano essere evitati da scelte politiche tempe… - Corriere : Natale sarà senza deroghe, ristoranti chiusi anche il 25 dicembre e a Santo Stefano - infoitinterno : Le regole delle feste: si scia da gennaio. A Natale coprifuoco e ristoranti chiusi - infoitinterno : Nuovo Dpcm: ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano, spostamenti tra regioni solo per i residenti -